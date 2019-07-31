اعلنت الانواء الجوية، الاربعاء، حالة الطقس ودرجات الحرارة للايام الاربعة المقبلة. كما نشرت جدولا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لليوم، حيث بلغت اعلى درجة بالبصرة والتي وصلت 49 درجة مئوية تلتها الناصرية وميسان والديوانية بـ47. كما اظهر الجدول ان درجة الحرارة العظمى في بغداد هي 46 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية. Advertisements





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.