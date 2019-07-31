ثائر جسام مدرباً لكرة الأنيق في الموسم المقبل

2019-07-31 | 08:37
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أعلن نادي الطلبة الرياضي، تسمية المدرب ثائر جسام، مدرباً لفريق الكرة في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وأوضح، أن "تسمية المدرب ثائر جسام لقيادة الفريق الكروي، جاءت لما يتمتع به المدرب من إمكانيات تدريبية عالية، فيما تمت تسمية علي حسن مدرباً مساعداً والكابتن إبراهيم سالم مدرباً لحراس المرمى، وسيتم الإعلان عن المساعد الآخر في وقت لاحق".
وبين النادي، أن "المدرب ثائر جسام، أكد أنه وضع في مفكرته استقطاب عدد من اللاعبين المميزين لتمثيل كرة الأنيق وسيعتمد على تشكيل توليفة خليط من عناصر الخبرة والشباب".
وأشار النادي، إلى أن "تسمية المدرب الجديد جاءت بعد دراسة عدد من الأسماء من قبل الإدارة وتم اختيار جسام ليقود الفريق من بين الأسماء التي طُرحت على طاولتها".
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