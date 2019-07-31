'ليون كينغ' بصدارة الايرادات للأسبوع الثاني

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك 2019" (ليون كينغ 2019) بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني، محققا 75.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وآل باتشينو ومارغوت روبي، ومن إخراج كوينتن تارانتينو.
وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "الرجل العنكبوت: بعيداً عن الوطن" (سبايدر مان : فار فروم هوم) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.
الفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلن هال وماريسا تومي، ومن إخراج جون واتس.
كما تراجع الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "حكاية لعبة 4" (توي ستوري 4) من المركز الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع، محققاً إيرادات بلغت 9.9 مليون دولار.
وتراجع فيلم الرعب "زحف" (كرول) من المركز الرابع إلى المركز الخامس، مسجلاً إيرادات بلغت أربعة ملايين دولار.
والفيلم بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر ومن إخراج ألكسندر أجا.
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