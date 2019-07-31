أكثر من 900 طفل مهاجر فصلوا عن آبائهم خلال عام بأمريكا

ذكرت مجموعة أمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية أن أكثر من 900 من أطفال المهاجرين فصلوا عن عائلاتهم على الحدود مع المكسيك منذ عام، فيما أكدت إدارة ترامب أنها وضعت حدا لهذه السياسة.

وقال "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في وثائق قضائية قدمها إلى محكمة فدرالية بسان دييغو بولاية كاليفورنيا: "إن إدارة ترامب تتهم بعض آباء المهاجرين بجنح طفيفة- بما في ذلك مخالفات مرور- أو بالإهمال لمواصلة فصلهم عن أبنائهم"، مشيرة إلى أن 20% منهم دون سن الخامسة.

وكانت إدارة الرئيس ترامب تبنت في الربيع سياسة متصلبة حيال الهجرة غير القانونية؛ ما أدى إلى تفريق العديد من العائلات، وأثارت هذه السياسة استياء في الولايات المتحدة والخارج.

وأمر ترامب في يونيو/حزيران 2018 بإنهاء هذه السياسة ثم أمر قاضٍ بلم شمل هذه العائلات مجددا إلا إذا كان الأبوان يشكلان خطرا على أبنائهما.

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وأكدت الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين أنها لا تقوم بعمليات الفصل هذه إلا في حال كان الأبوان خطيرين.

وقالت لي جيليرنت محامية "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية": "إن مواصلة قيام إدارة ترامب بفصل الرضع عن آبائهم أمر مروع".

وأضافت أن أكثر من 900 عائلة تنضم إلى آلاف العائلات الأخرى التي تم تمزيقها من قبل بهذه السياسة الوحشية وغير القانونية.

وتابعت المنظمة أن عددا قليلا جدا من هؤلاء الأطفال الـ900 معرضون للخطر فعلا بوجودهم مع أهاليهم، وطلبت من المحكمة توضيح معايير إجراءات الفصل.

وكان وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان أورد رقما مماثلا خلال جلسة استجواب في الكونجرس منتصف يوليو/تموز، لكنه أكد أن فصل الأطفال عن أهاليهم أصبح نادرا.

وتفيد أرقام حرس الحدود الأمريكي بأن نحو 390 ألف عائلة أوقفت على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.