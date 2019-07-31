المسماري: نتمهل في دخول طرابلس حفاظاً على أرواح المدنيين

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن قوات الجيش تتقدم في معركة طرابلس، إلا أنها تتمهل في اقتحام العاصمة حفاظاً على أرواح المدنيين.

وأضاف المسماري في تصريحات صحافية، "استهدفنا مراكز في مطار معيتيقة للطائرات المسيرة، وغرف التحكم الخاصة بها، ونتمهل في اقتحام العاصمة حفاظاً على أرواح المدنيين"، حسبما أورد موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري، اليوم الأربعاء.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أجرى أمس الثلاثاء سلسلة لقاءات بالضباط الميدانيين من قادة معارك تحرير طرابلس، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الاقتحام الشامل لمعاقل الميليشيات الإرهابية وتعزيز محاور القتال.

وذكرت مصادر قريبة من المشاركين في الاجتماع، أن عملية تحرير طرابلس ستتم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بعد ضمان كل أسباب النجاح في تأمين العاصمة، وخاصة تأمين المدنيين.

ميدانياً، لا يزال الجيش الوطني الليبي يتقدم ويحافظ على مواقعه جنوب العاصمة، في حين فشلت ميليشيات حكومة الوفاق في استعادة ما خسرته لصالح قوات الجيش الليبي.