باحث: أردوغان قد يتخلى عن الإخوان حال توقف التمويل القطري

أكد الباحث في الشأن التركي إسحاق حنفي، أن قرار طرد عناصر الإخوان من بلدية اسطنبول لا يملكه رئيس البلدية أكرم إمام أوغلوا، مشددا على أن قرار الطرد النهائي ليس في يده وإنما يحتاج إلى قرار حكومي.

وأشار حنفي وفقا لـ24، إلى أن ما يمكن فعله من قبل البلدية الأكبر ورئيسها الجديد يتلخص في التضييق عليهم في فتح محلات تجارية أو ضبط أماكن إقامتهم، موضحاً أنه في ظل ما تعيشه تركيا اليوم في ظل أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخها وعدم وجود مصادر كافية لمواطنيها، قد تضطر إلى التوسع في علاقاتها مع الدول والتخلي عن دعم هذا التيار.

وقال حنفي، انقطاع وتوقف التمويل القطري عن تركيا من شأنه طرد الإخوان، أو كما يقال بيعهم بأبخس الأثمان، مشيراً إلى وجود خلافات غير معلنة بين الجانبين، حيث أن هناك اختلاف كبير ما بين قطر وتركيا في نظرتهما إلى قضايا المنطقة مثل الغاز القبرصي وسياستهما الخارجية التي تتعارض أيضاً مع بعضهما البعض، مبيناً إلى أن من تداعيات القرار الأمريكي ضد تركيا التأثير السلبي على الاقتصاد، وبالتالي لن يستطيع أردوغان أن يقدم المساعدات بالسهولة إلى الإخوان كما كان يفعل.

وشدد الباحث في الشأن التركي، على أن من أسباب خسارة أردوغان أكبر مدن تركيا مثل إسطنبول، وأنقرة، وإزمير، وأضنة، هي الأزمة الاقتصادية، وبالتالي الدعم للإخوان سيزيد الأمر تعقيداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المرحلة المقبلة.