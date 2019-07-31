الغارديان: اتفاق للسلام في أفغانستان لا يجب أن يأتي على حساب المدنيين

اشارت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها بعنوان "اتفاق للسلام في ​أفغانستان​ لا يجب أن يأتي على حساب المدنيين الذين دفعوا ثمنا باهظا في هذه الحرب"، الى إنه "في أربعة عقود من الحرب، عانى المدنيون الأفغان من الكثير من صور المعاناة. وعلى الرغم من ذلك فإنه أمر مروع أن ​الحكومة الأفغانية​ وحلفاءها الدوليين قتلوا في النصف الأول من هذا العام أعدادا من المدنيين الأفغان أكثر من ​طالبان​ وغيرها من ​الجماعات المسلحة​".

ولفتت الصحيفة الى إنه "ليس على سبيل التعارض أو المصادفة أن الكثير من المدنيين قتلوا مع استمرار المحادثات مع طالبان، ف​الولايات المتحدة​ تؤكد التزامها باستمرار الضغط العسكري حتى تكون لها اليد العليا في التفاوض، وطالبان تفهم ذلك وتسعى لتأكيد أن شوكتها لن تنكسر".

وذكرت الصحيفة إنه "من العبث الاعتقاد أنه يمكن التوصل إلى سلام دائم عن طريق قتل كل هذه الأعداد من المدنيين الأبرياء، كما أن التذرع بأن طالبان تستخدم المدنيين كدرع بشري لا يعفي من تحمل مسؤولية الخضوع للقانون الدولي".