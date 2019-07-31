وزارة صينية تعلق رحلات الأفراد إلى تايوان بسبب العلاقات الحالية

أعلنت ​وزارة الثقافة​ و​السياحة​ ​الصين​ية أنها ستعلق اعتبارا من الأول من آب منح تأشيرات مرور للسياح الأفراد في الصين القارية الراغبين بزيارة ​تايوان​، موضحة أن الإجراء اتخذ "بسبب العلاقات الحالية بين الضفتين".

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا شديدا منذ أن تولت الرئاسة في ​الجزيرة​ في 2016 تساي اينغ وين، التي ترفض مبدأ الوحدة بين الصين وتايوان الذي تصر عليه بكين.