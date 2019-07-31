وزارة صينية تعلق رحلات الأفراد إلى تايوان بسبب العلاقات الحالية

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية أنها ستعلق اعتبارا من الأول من آب منح تأشيرات مرور للسياح الأفراد في الصين القارية الراغبين بزيارة تايوان، موضحة أن الإجراء اتخذ "بسبب العلاقات الحالية بين الضفتين".
وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا شديدا منذ أن تولت الرئاسة في الجزيرة في 2016 تساي اينغ وين، التي ترفض مبدأ الوحدة بين الصين وتايوان الذي تصر عليه بكين.
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