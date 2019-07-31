عبد الرزاق: تعطيل مجلس الوزراء يضر بمصلحة الوطن

هنأ رئيس حركة الإصلاح والوحدة ومنسق ​اللقاء الإسلامي الوطني​ الشيخ ​ماهر عبدالرزاق​ ​الجيش اللبناني​ قيادةً وضباط وأفراد بعيدهم ال74. وفي بيان له حيّا الشيخ عبدالرزاق قائد الجيش ​جوزيف عون​ والعسكريين منوهاً بتضحياتهم التي قدموها وما زالوا يقدمونها للوطن. ودعا الجميع إلى "التعاون لحل كافة الخلافات بالحوار"، معتبرا ان "تعطيل ​مجلس الوزراء​ يضر بمصلحة الوطن والمواطن ويفاقم الأزمة لذلك المطلوب أن يسارع مجلس الوزراء الى الانعقاد لحل مشاكل الناس وتيسير امورهم الاقتصادية والاجتماعية".

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