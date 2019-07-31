شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن اللجنة المنوط بها البت فى طلبات التصالح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء منذ قرابة 20 يومًا على أرض الواقع، عقب إقرار اللائحة التنفيذية، ووفقًا للقانون يتم تشكيل لجنة، وفيما يلى نرصد دور اللجنة بالتفصيل:



1. تختص اللجنة بالبت فـى طلبات التصالح.

2. تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

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3. تُكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.

4. البت فى الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات.

5. تنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

6. يعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فـى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.