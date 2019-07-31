الفريق صدقي صبحي يشارك في تنصيب الرئيس الموريتاني

وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والوفد المرافق له إلى نواكشوط، فجر اليوم الأربعاء، في زيارة لموريتانيا يشارك خلالها حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال مصدر رسمي موريتاني إن الفريق أول صبحي سيترأس الوفد المصري ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المقرر أن تقام يوم غد الخميس.
وكان في استقبال صبحي بمطار نواكشوط الدولي، وفد موريتاني رفيع المستوى والسفير أحمد سلامة سفير مصر لدى موريتانيا والقنصل المصري المستشار عمرو كريم والمستشار الثقافي الدكتور نشأت ضيف.
وكان الرئيس السيسي قد عين الفريق محمد أحمد زكي محمد الذي كان قائدا للحرس الجمهوري منذ 8 اغسطس 2012، وزيرا للدفاع خلفاً للفريق أول صدقي صبحي الذي شغل هذا المنصب طوال فترة الولاية الاولى للسيسي اي منذ مايو 2014.
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