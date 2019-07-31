اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب الأمير ​طلال أرسلان​ أنه "كان أولى ب​مجلس القضاء الأعلى​ الذي نحترمه ونحترم أعضاءه فرداً فرداً أن يطلبوا الإستماع إلى ما لدي من معلومات، وللتذكير بأنني قلت بوقت ليس ببعيد أنني حاضر للمثول أمام ​التفتيش القضائي​ في حال رغبوا بذلك، مع احترامي ومودتي لجميع من فيه ولرئيسه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان: كان أولى بمجلس القضاء الأعلى الإستماع إلى ما لدي من معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.