حوري: على الرئيس عون التدخل لايقاف النقاشات التي تتضمن لغة تحريضية

اشار مستشار رئيس الحكومة النائب السابق ​عمار حوري​ إلى ان "​النقاش​ في البلد اليوم فيه عودة الى المرحلة التي اتسمت بلغة الحرب والمناكفات وباللغة التي تقسم ولا تجمع"، لافتا الى ان "​اتفاق الطائف​ اتى كتسوية بعد حرب دفعنا فيها أثمانا باهظة لذا عودة البعض الى هذه اللغة يتسبب بخطر شديد على البلد".

وفي حديث اذاعي أكد حوري أن "من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة الى ​مجلس النواب​ انما اطالبه التدخل لايقاف النقاشات التي تتضمن لغة تحريضية كلغة البعض الذين يمكن أن "يمون" عليه الرئيس فهذه اللغة ستوصلنا الى المجهول"، مشيرا الى ان "كل الوطن في خطر والعهد في خطر واذا استمرينا في هذا الأسلوب سنذهب الى المجهول".