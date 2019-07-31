إخماد حريق كبير داخل متجر لبيع الزهور في كفرحزير

إندلع حريق كبير داخل متجر لبيع الزهور في بلدة كفرحزير-الكورة، وحضرت على الفور عناصر الإطفاء في ​الدفاع المدني​ وعملت على اخماده. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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