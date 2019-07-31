لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعيدا عن الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات المبالغ فيها للدستور، وبخاصة مسألة ​التعيينات​ في وظائف ​الدولة​، ومنعا لأي التباس في مسألة الالتفاف على دستور ​الطائف​، فلتكمل ​الحكومة​ اختيار بقية أعضاء ​المجلس الدستوري​"، داعيا الى أن "نركن جميعا لرأي هذا المجلس في هذه القضية، وغيرها من القضايا الخلافية".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لنركن لرأي المجلس الدستوري في قضية التعيينات بوظائف الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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