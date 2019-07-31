قوى الأمن: توقيف جميع افراد عصابة سرقة سيارات وضبط سيارة مسروقة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار العمليات النوعية التي قامت بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي لكشف هوية عصابات سرقة السيارات وتوقيفهم على جميع الأراضي اللبنانية، نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في هذه الشعبة، تبين نشاط عصابات جديدة مجهولة الهوية قامت بتنفيذ عدة عمليات سرقة سيارات ضمن ​محافظة جبل لبنان​"، مشيرة الى أنه " على الاثر، بوشرت الاجراءات الميدانية والاستعلامية في أماكن حصول عمليات السرقة، ووضعت خطة ​محكمة​ ومدروسة من قبل الشعبة المذكورة لإحباط عمليات السرقة وتوقيف أفراد تلك العصابات. بناء عليه، كلفت شعبة المعلومات مجموعتها الخاصة لتنفيذ عمليات مراقبة في المناطق التي يحتمل حدوث عمليات سرقة فيها، اضافة الى نصب كمائن على المسالك التي تستخدمها هذه العصابات لنقل السيارات المسروقة الى ​البقاع​".

وأوضحت أنه "بتاريخ 27/7/2019، ونتيجة الإجراءات المتخذة تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من رصد ​سيارة​ نوع "هيونداي توكسون" في محلة ​ضهر البيدر​، كانت قد سرقت من محلة ​الفنار​ بالتاريخ ذاته، فنصبت كميناً محكماً أدى الى توقيف السارقين، وهما اللبنانيان: م. غ. (مواليد عام 1998) ف. ق. (مواليد عام 1991)، وضبط الآلية المسروقة إضافة الى الأدوات التي تستعمل في عمليات السرقة ومسدس حربي. كما جرى ​مداهمة​ منزل شريكهما في محلة ​سن الفيل​، وتوقيفه ويدعى: ج. د. (مواليد عام 1989، لبناني) وضبطت السيارة التي تستخدم خلال ​السرقات​"، مبينة أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ /4/ عمليات سرقة سيارات ضمن محافظة جبل لبنان، كان آخرها عمليتين بتاريخي 17و27/7/2019، كما اعترفوا بقيامهم بمحاولة ​سرقة سيارة​ من محلة ​السبتية​ بتاريخ 27 الجاري، اسفرت عن تحطيم زجاج السيارة دون التمكن من سرقتها. سلمت السيارة المسروقة الى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".