28 قتيلا على الأقل في انفجار قنبلة لطالبان عند مرور حافلة في أفغانستان

أعلن الناطق باسم إدارة ولاية فرح الأفغانية مهيب الله مهيب أن "28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون، عند مرور ​حافلة​ ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين ​قندهار​ وهرات، فوق ​قنبلة​ لطالبان".

واكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترتفع.