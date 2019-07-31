أعلن الناطق باسم إدارة ولاية فرح الأفغانية مهيب الله مهيب أن "28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون، عند مرور حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات، فوق قنبلة لطالبان".
واكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترتفع.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 قتيلا على الأقل في انفجار قنبلة لطالبان عند مرور حافلة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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