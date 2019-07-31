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28 قتيلا على الأقل في انفجار قنبلة لطالبان عند مرور حافلة في أفغانستان

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أعلن الناطق باسم إدارة ولاية فرح الأفغانية مهيب الله مهيب أن "28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشرات آخرون، عند مرور ​حافلة​ ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين ​قندهار​ وهرات، فوق ​قنبلة​ لطالبان".

واكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترتفع.

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