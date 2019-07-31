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هرات: صرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق "قنبلة لطالبان" على طريق سريع.
قال الناطق باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن "حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان". أضاف أن "28 شخصًا على الأقل قتلوا، وجرح عشراة آخرون". وأكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرًا إلى أنها يمكن أن ترتفع.
كانت هذه تفاصيل خبر 28 قتيلًا في انفجار قنبلة لـ"طالبان" عند مرور حافلة في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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