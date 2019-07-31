كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين

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سيول: أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان فجر الأربعاء كانا صاروخين بالستيين حلّقا على علو 30 كلم لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في البحر.

وقال المسؤول في رئاسة الأركان إن الصاروخين "حلّقا لمسافة حوالى 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق"، الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان.

وأضاف أنّ الصاروخين أطلقا فجراً من منطقة تقع قرب وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مشيراً إلى أنّه يتوقّع "عمليات إطلاق أخرى محتملة".

ويأتي إطلاق هذين الصاروخين بعد ستة أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين تحذيراً لسيول من مغبة المضي قدماً في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

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من جهتها لم تؤكّد بيونغ يانغ في الحال إطلاق الصاروخين كما لم تنف ذلك.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت الأسبوع الماضي أنّ زعيمها كيم جونغ-أون أشرف شخصيّاً على إطلاق صاروخين هما عبارة عن "نوع جديد من الأسلحة الموجّهة التكتيكيّة" بهدف توجيه "تحذير رسميّ" إلى كوريا الجنوبيّة، بسبب خططها لإجراء تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة.

وكان إطلاق الصاروخَين الخميس هو الأوّل من نوعه منذ اللقاء الذي عقد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين الشهر الماضي.

واتّفق ترامب وكيم خلال اللقاء على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي.

لكنّ هذا الالتزام لم يُنفَّذ، في وقت حذّرت بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة من أنّ العمليّة يُمكن أن تفشل إذا جرت تلك التدريبات العسكريّة في أغسطس كما هو مقرّر.

