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أعلن وزير الداخلية الروماني نيكولاي موغا استقالته من منصبه بعد قضية اغتصاب وقتل مراهقتين التي هزت الشارع الروماني. وقال موغا خلال مؤتمر صحفي في قصر فيكتوريا : "نتيجة للمناقشة التي أجريتها هذا الصباح مع رئيس الوزراء فيوريكا دانشيلا، قررت الاستقالة من منصب وزير الداخلية. اتخذت هذا القرار من أجل إنقاذ جزء من هيبة الوزارة، نتيجة للأنشطة المعيبة لبعض موظفيها، الذين تم فصلهم".

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ترامب يلجأ لسلاح "العرق" للفوز بانتخابات 2020 سياسة Euronews Arabia 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO استقالة وزير الداخلية الروماني بعد فضيحة "المكالمات الثلاث" Euronews Arabia مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

جاء قرار الاستقالة بعدما تظاهر آلاف الرومانيين يوم السبت ضد حكومة بعدما تبين أن الشرطة فشلت في الاستجابة لثلاث مكالمات طوارئ من إحدى المراهقتين التي قالت إنها تعرضت للاختطاف على يد الجاني جيورجي دينكا.

ووصلت الشرطة إلى موقع الجريمة بعد 19 ساعة من اختطاف الضحية أليكساندرا ماكيسانو (15 عاماً) نظراً لغياب التقنيات المطلوبة لتحديد موقع مكالماتها بشكل دقيق بالإضافة لاستغراق وقت طويل في استخراج أذون تفتيش غير ضرورية.

هذا وتم إلقاء القبض على المتهم البالغ من العمر 65 عاماً والذي اعترف باغتصاب وقتل المراهقتين.

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