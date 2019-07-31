5 أهداف لقانون التصالح فى المخالفات.. أبرزها الحفاظ على الثروة العقارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له العديد من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الثروة العقارية، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الأهداف بالتفصيل:

1. الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية. 2. إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية. 3. الحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى. 4. إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية. Advertisements 5. الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تلك هى أهداف وفلسفة قانون التصالح، لإنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصرى بأسره، فجاء المشروع لينهى مشكلات متعددة سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية أحدثتها.

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