شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان": نعمل على حل أى إشكالية تواجه الحجيج بالتواصل مع الجهات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد سميح عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع عن قرب موسم الحج للعام الجارى، لرصد أى مشاكل تواجه الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، من أجل التدخل مع الجهات المعنية والوزارات المختلفة للقضاء عليها، وسيكون للجنة تقييم للموسم بأكمله فور انتهائه.



وطالب سميح، بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على إنشاء هيئة مستقلة تتولى تنظيم أمور الحج والعمرة، يكون لها الحق فى إصدار كافة القرارات التنظيمية المتعلقة بالحج، خاصة أن هذا الأمر يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، إضافة إلى العمل على وقف نزيف العملة كل عام فى موسم الحج فى صورة شراء هدايا من الخارج ودخولها مصر .



وأكد عضو لجنة السياحة، أن الهيئة المستقلة ستساعد فى القضاء على المشاكل الناتجة عن تعدد الجهات التى تمنح الحج سواء قرعة وزارة الداخلية أو التضامن أو حج السياحة، وما يترتب على ذلك من وقوع بعض المواطنين تحت استغلال بعض الشركات .