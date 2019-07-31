حدث ليلًا| رسائل السيسي للمصريين.. وليبيا تكشف عن صفقة أسلحة للمليشيات بأموال قطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

واستمرت النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

كواليس "التعويم" وتحمل الشعب.. 25 رسالة من السيسي للمصريين

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي تستضيفه مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين بحضور 1500 شاب وفتاة.

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"فتاة الشيخوخة": الرئيس جبر بخاطري

قالت منار السعيد المعروفة إعلاميًا باسم "فتاة الشيخوخة" والتي جلست جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح مؤتمر الشباب اليوم الثلاثاء، إن "الرئيس هو الشخص الوحيد الذي أجبر بخاطري في مصر".

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السيسي: صرفنا 70 مليار جنيه لبناء محطات معالجة ثلاثية للمياه

قال الرئيس السيسي، إن أي توصية يتم الحديث عنها في مؤتمرات الشباب أو وسائل الإعلام المختلفة يجري دراستها عبر أجهزة الدولة، وتنفيذها يتطلب مليارات الجنيهات.

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"المواطن هيتسفيد ايه؟".. السيسي يرد على منتقدي العاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة لمن يوجه انتقادات لجدوى العاصمة الإدارية الجديدة بالنسبة للمواطن العادي.

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تفاصيل جلسة "محاكاة الدولة المصرية" بمؤتمر الشباب

أكدت المناقشات التي جرت خلال الجلسة الثانية من نموذج محاكاة الدولة المصرية، في إطار أعمال اليوم الأول للمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق الثلاثاء بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الاستمرار في إجراءات الحماية الاجتماعية.

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متحدث الرئاسة: عقد مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية تجسيد للإصلاح الإداري والتنموي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عقد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة يبعث برسالة مفادها اهتمام الدولة المصرية بالشباب، ورسالة تفاؤل بالمستقبل بعقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الذي يأتي تجسيدًا للإصلاح الإداري والتنموي في مصر.

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رئيس الوزراء: المواطن يشعر الآن بنتائج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن برامج الإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى رؤية وإرادة سياسية وإرادة شعب، وبعض الدول بدأت خطوات إصلاح ثم تراجعت عنها.

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الشباب أثبتوا قدرتهم لتولي المسئولية

قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحد أعضاء وفد التنسيقية المشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، إن الشباب لديهم القدرة على معرفة المشكلات التي واجهت مصر، وماذا فعلت الحكومة المصرية لحلها، إلى جانب تمكنهم من طرح رؤية لحلها.

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الأنبا إرميا يزور شيخ الأزهر للاطمئنان على صحته

زار الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر؛ للاطمئنان على صحته عقب عودته من رحلته العلاجية خارج مصر.

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بعثة الحج: حملات توعية لـ 15 ألف حاج لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية

أعلنت البعثة الطبية للحج، تقديم خدماتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من الأمراض المعدية لـ 15049 حاجا، من خلال تنفيذ 350 ندوة توعوية، و1033 زيارة لغرف الحجاج بمقر إقامتهم.

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الاحتلال الإسرائيلي يطارد طفلاً مقدسيًا لاعتقاله ويستدعي والده

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الطفل قيس فراس عبيد (6 سنوات) من العيسوية في القدس المحتلة، لاعتقاله، فيما أنه تمكن من الهروب لمنزله حيث والدته وجده حالوا دون ذلك.

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واشنطن: المحادثات مع كوريا الشمالية قد تبدأ قريبًا

أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن مسؤولًا كوريًا شماليًا رفيع المستوى أخبر نظيره في مجلس الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي أن المحادثات على مستوى العمل بشأن إحياء مفاوضات نزع السلاح النووي الكوري الشمالي قد تبدأ في وقت قريب جدًا.

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تقرير: دولة الاحتلال تقصف أهدافًا إيرانية في العراق

شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجمات على أهداف إيرانية، في كل من العراق وسوريا، خلال الشهر الجاري، وذلك بحسب تقارير إعلامية.

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اليابان: سنبقى على تنسيق وثيق مع أمريكا وآخرين بشأن كوريا الشمالية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستبقى على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وآخرين بشأن كوريا الشمالية.

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ماكرون يدعو روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وسط خلال دبلوماسي حول مضيق هرمز.

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كوستاريكا وبنما تعتقلان 48 شخصًا للاشتباه في كونهم من مهربي البشر

اعتقلت الشرطة في كوستاريكا وبنما، الثلاثاء، 48 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة لتهريب الأشخاص كانت تعرض على المهاجرين نقلهم إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكر ممثلو الادعاء في بنما وسلطة الهجرة في كوستاريكا.

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سياسيون سودانيون يثنون على دور مصر الداعم لاستقرار بلدهم

أثنى سياسيون وخبراء سودانيون على دور القاهرة الداعم لاستقرار السودان، مؤكدين استراتيجية العلاقات بين البلدين.

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المسماري: حكومة الوفاق ستحصل قريبا على أسلحة تركية بأموال قطرية

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن أن المكالمات الهاتفية بين عناصر القاعدة ومسئوليين في تركيا وقطر كشفت عن بيع أسلحة تركية لمليشيا حكومة الوفاق بأموال قطرية.

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