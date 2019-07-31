مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):
قتل 34 شخصا بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح ، غربي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون صباح اليوم الأربعاء.
وجُرح 17 شخصا على الأقل في الانفجار الذي وقع على طريق هيرات - قندهار السريع في منطقة بالا بولوك، حسبما قال مجيب فايزي، المتحدث باسم حاكم إقليم هيرات المجاور، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأكد المتحدث باسم شرطة فرح ، محب الله محب، أن عددا من الجرحى نقلوا إلى مستشفى في هيرات بينما نقل آخرون إلى مدينة فرح.
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