محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي ومحمد عبدالناصر:
قالت هادية حسني، لاعبة منتخب مصر لكرة الريشة الطائرة، إنها تعرضت لتحديات مختلفة أثناء ممارستها رياضة كرة الريشة الطائرة.
وأضافت "حسني"، في تصريحات لمصراوي، على هامش مؤتمر الشباب، أنها تعرضت للإصابة وهي صغيرة منعتها عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة، لكنها عادت من جديد، ولعبت باسم منتخب مصر في بطولة الأولمبيات أكثر من مرة.
وتابعت: "كان عندي مشكلة مع نادي الشمس استمرت لمدة 6 سنوات مكنتش بلعب لأي نادي، لكن هذا لم يمنعنِ من المشاركة مع منتخب مصر في العديد من البطولات، لافتًة إلى أنها حاليا في المركز الـ62 عالميًا.
وأكدت "هادية"، أنها حصلت على بكالوريوس الصيدلة من جامعة عين شمس، ثم حصلت على الماجستير والدكتوراة، بجانب كونها لاعبة منتخب مصر لكرة الريشة الطائرة.
ووجهة رسالة إلى كل الشباب، "مافيش حاجة اسمها مستحيل".
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة المنتخب للريشة الطائرة عن قصة نجاحها: "مافيش حاجة اسمها مستحيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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