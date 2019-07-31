وزير الخارجية الألماني يبدأ زيارة إلى بولندا تستغرق يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ):
بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة لبولندا تستغرق يومين اليوم الأربعاء ، بالتزامن مع احتفال البلاد بالذكرى الخامسة والسبعين لاندلاع انتفاضة وارسو.
وخلال زيارته، سيناقش ماس العلاقات البولندية الألمانية مع الرئيس أندريه دودا وكذلك مع نظيره البولندي ، جاسيك تشابوتوفيتش.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن تشابوتوفيتش هذا الأسبوع قوله إن المحادثات ستشمل ، ضمن موضوعات أخرى ، "المسؤولية عن الحرب العالمية الثانية"، على الرغم من أن قضية تعويضات الحرب "ليست موضوعا مباشرا للمناقشة بين الوزارات".
وفي اليوم الثاني من رحلته، سيحيي ماس وتشابوتوفيتش الذكرى الـ 75 لاندلاع انتفاضة وارسو.
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