زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة في اليونان

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية صباح اليوم الأربعاء. وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مركز الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراW. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. Advertisements وكان زلزال قوي هز العاصمة اليونانية أثينا، الجمعة، وأدى إلى انقطاع الاتصالات. اقرأ أيضاً...زلزال قوي يضرب أثينا ويؤدي إلى انقطاع الاتصالات وبلغت قوة الزلزال 5.1 درجة مما دفع السكان للفرار من الأبنية في حالة ذعر. وتسبب الزلزال في بلبلة كبيرة في شبكة خطوط الهاتف.

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