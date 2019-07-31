اليابان: سنبقى على تنسيق وثيق مع أميركا وآخرين بشأن كوريا الشمالية

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده ستبقى على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وآخرين بشأن كوريا الشمالية.

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء، أن تصريحات آبي جاءت لصحفيين في طوكيو عقب إطلاق بيونج يانج مقذوفين أكدت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أنهما صاروخان باليستيان قبالة ساحلها الشرقي.



وقال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، إن إطلاق كوريا الشمالية للمقذوفين هو "أمر مؤسف للغاية".

وأضاف إيوايا للصحفيين: "إذا تبين أن المقذوفين صاروخان باليستيان، فإن ذلك سينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتابع أن وزارته ستحلل نوايا ودوافع كوريا الشمالية.

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بدورها، أكدت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة هيئة الأركان أن الصاروخ الأول أطلق الساعة 0506 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (2006 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش) وأن الثاني أطلق الساعة 0527 صباحاً بالقرب من مدينة ونسان الساحلية.



وأضافت رئاسة هيئة الأركان أن الصاروخين حلقا لمسافة حوالي 250 كيلومتراً بارتفاع 30 كيلومتراً.