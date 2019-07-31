حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، لتستمر الأجواء الحارة في كافة المناطق، وتكون الأجواء حارة جدا في المناطق السهلية المنخفضة والأغوار، كما ترتفع نسب الرطوبة في مدن الساحل والسهل الساحلي لتزيد من الشعور بالحرارة في هذه المناطق.

في ساعات الليل تسود أجواء أكثر اعتدالا في الجبال، لكنها تبقى حارة نسبيا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية وتتحول إلى شمالية شرقية منتصف الليل وتكون نشطة أحيانا.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح مختلف المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق وتصبح الأجواء أكثر اعتدالا خصوصا في الجبال. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

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كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الجمعة، لتعود الأجواء صيفية اعتيادية، ويكون الطقس حارا نسبيا في الجبال نهارا وحارا في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق ويسود طقس منعش في الجبال ومعتدل نسبيا في بقية المناطق. الرياح إلى غربية إلى شمالية غربية.

ويوم السبت يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.