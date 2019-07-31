شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: مليشيا "الوفاق" ستحصل قريبا على أسلحة تركية بأموال قطرية والان مع التفاصيل

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن أن المكالمات الهاتفية بين عناصر القاعدة ومسئوليين في تركيا وقطر كشفت عن بيع أسلحة تركية لمليشيا حكومة الوفاق بأموال قطرية.

وقال المسماري، في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" بالعربية الليلة، إن تحليل المكالمات كشف أنه ستكون هناك منظومات دفاع جوي تركية أعتقد سيتم استرادها بالأموال القطرية.

وأشار المسماري إلى أن "هناك محاولة من الجماعات الإرهابية برد الاعتبار بالتخطيط لضربة مضادة بمعونة مباشرة من تميم وأردوغان"، في إشارة إلى أمير قطر والرئيس التركي.

وأوضح المسماري أن المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش بين عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقطر وتركيا، ثبت للعالم تورط قطر وتركيا في زعزعة الاستقرار داخل البلاد.