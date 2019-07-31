مقتل 34 شخصا في انفجار لغم على طريق بأفغانستان

قتل ما لا يقل عن 34 شخصا في انفجار لغم أرضي مزروع على جانب طريق بين مدينتي هراة وقندهار بأفغانستان.

وبحسب وسائل إعلام محلية أفغانية، فقد أسفر الانفجار عن إصابة 17 آخرين.

وأظهرت صور تم تداولها للحادث انقلاب حافلة كبيرة على جانب الطريق بسبب الانفجار.





وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، دانت الثلاثاء، استمرار قتل المدنيين بوتيرة "غير مقبولة" على الرغم من المحادثات التي يفترض أن تنهي عقودا من الحروب في هذا البلد.

وقالت البعثة في تقرير: إن 1366 قتلوا و2446 جرحوا في الأشهر الستة الأولى من 2019، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع نسبته إلى 30% بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى من 2018.



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وأشار التقرير إلى أن ثلث الضحايا هم من الأطفال (327 قتيلا و880 جريحا)، خصوصا بسبب الذخائر غير المنفجرة التي يلهون بها بدون أن يدركوا خطرها.





وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى بينهم 900 طفل و7189 جريحا.

وتفيد الأرقام التي أوردتها بعثة حلف شمال الأطلسي "الدعم الحازم" التي تقودها أمريكا في أفغانستان بأن الحكومة الأفغانية كانت تسيطر في الأشهر الأخيرة من عام 2018 على 226 منطقة من أصل 407 مناطق أو تؤثر فيها أي ما يعادل 55,5% من البلاد.

ومنذ عام 2012، تحصد الذخائر غير المنفجرة من قذائف هاون وقنابل وصواريخ أعدادا متزايدة من الضحايا في أفغانستان، بحسب دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام التي أحصت ما معدّله 150 قتيلا شهريا في عام 2017.

وتبلغ نسبة الأطفال بين ضحايا الذخائر غير المنفجرة 80%، يقضي أغلبهم أثناء محاولتهم اللهو بها غير مدركين المخاطر التي تهددهم.

وبحسب الدائرة الأممية فقد تدهورت الأوضاع بشكل كبير بعد عام 2014 إثر تصعيد القتال بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي اللذيْن يزرعان العديد من الألغام يدوية الصنع.