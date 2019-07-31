الان تتابع 28 قتيلاً على الأقل بانفجار قنبلة في أفغانستان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كابول (افغانستان) - الخليج 365:
صرح مسؤولون أن عشرات المسافرين معظمهم من النساء والأطفال قتلوا في غرب أفغانستان الأربعاء عندما مرت الحافلة التي كانوا في داخلها فوق “قنبلة لطالبان” على طريق سريع.
وقال الناطق باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن “حافلة ركاب كانت في رحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات مرت فوق قنبلة لطالبان”. وأضاف أن “28 شخصا على الأقل قتلوا وجرح عشراة آخرون”. واكد فاروق براكزاي الناطق باسم حاكم الولاية الحصيلة، مشيرا إلى أنها يمكن أن ترتفع.
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