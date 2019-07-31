عباس الحلبي: القمّة الروحية تكريس المصالحة وصيانة العيش المشترك

أعرب ممثل ​الطائفة الدرزية​ في اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي ـ المسيحي المولجة تنظيم قمة روحية مسيحية - إسلامية، الشيخ ​عباس الحلبي​ عن تفاؤله في هذه القمة، قائلاً لـ"الجمهورية": "انّها قمة روحية وطنية جامعة ناجحة، أولاً من حيث الحضور وحرص القيادات الروحية على تقصّد المشاركة شخصياً، ثانياً من حيث الإجماع على صياغة البيان، فقد كان محل إجماع، لم ندخل في أي سجال، مجرد تعديلات طفيفة".

ولفت الى أنها "قمة تكريس المصالحة وصيانة العيش المشترك، نجاح القمة كان بمقاربتها للقضايا الآنية، وبحرص المشاركين على إظهار موقف موحد، وقد تمّ التداول في إمكان تسليم البيان إلى الرؤساء الثلاثة نظراً لأهميته، ولكن يتمّ درس المسألة بروتوكولياً".

وأشار الى أن "الصورة الجامعة التي تظهّرت في دار الطائفة كفيلة لإستقاء العِبر ولرصّ الصفوف، صورة معبّرة لتنبيه اللبنانيين إلى حماية عيشهم المشترك"، مبينا أن "اللجنة الوطنية للحوار الاسلامي ـ المسيحي ستنعقد خلال يومين لتحديد الخطوات التالية لمتابعة نتائج القمة".