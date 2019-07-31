مصادر للجمهورية: الأولوية القصوى يجب ان تكون إنهاء التعطيل الحكومي

أسفت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة "الجمهورية" "للتأزّم السياسي الحاصل على أكثر من مستوى وصعيد، من حادثة البساتين، إلى تعطيل جلسات ​الحكومة​، وصولاً إلى نبش الملفات التي تثير الحساسيات الطائفية وفتح نقاش في "جنس الملائكة" على غرار تفسير المادة 95 من ​الدستور​، وكأنّ هناك من يريد عن سابق تصور وتصميم تسخين الوضع السياسي لسبب او بلا سبب"، معربة عن استغرابها لـ"هذا التفسير المستجد للمادة 95 خلافاً للتفسير المعطى منذ إقرار ​اتفاق الطائف​ إلى اليوم، وكل ذلك من أجل إثبات وجهة نظر معينة، بما يُذكّر بالمطالعة القانونية التي أثارت ما أثارته من ردود فعل حول صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف إبّان فترة تأليف الحكومة".

كما أعربت المصادر عن تخوفها من "عودة الفرز الطائفي والمذهبي، والذي أطلّ برأسه في أكثر من محطة في الأشهر الأخيرة، من الكلام عن السنّية السياسية و​المارونية السياسية​، إلى رفض تأجير المسلمين في الحدث، وصولاً إلى المادة 80 في ​الموازنة​ والمادة 95 في الدستور، في محاولة لإحراج المسلمين من زاوية انّ كل من لا يتبنى التفسير المستجد هو ضد التعايش، وكذلك إحراج المسيحيين من زاوية انّ كل من لا يماشي هذا التفسير هو متخاذل".

واعتبرت أن "الأولوية القصوى في المرحلة الحالية يجب ان تكون إنهاء التعطيل الحكومي، الذي يشكّل المدخل الوحيد لإعادة الاستقرار السياسي تمهيداً لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الذي اهتزّ كثيراً بسبب اهتزاز الانتظام المؤسساتي، خصوصاً انّ ​الوضع الاقتصادي​ سيئ وكانت الأنظار مشدودة الى ترجمة موازنة 2019 باستقطاب استثمارات "سيدر" ووضع موازنة 2020، فإذا بالبلاد تعود أدراجاً إلى الوراء من خلال عودة نغمة التعطيل في لحظة دقيقة اقتصادياً".