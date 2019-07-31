نحاس: يجب تطبيق القانون والدستور من دون فلسفة

أكد النائب نقولا نحاس أنه "يجب تطبيق القانون والدستور من دون فلسفة"، لافتا الى ان "حين أنجزنا المادة 80 في الموازنة تألفت لجنة خاصة وأنا كنت من بين أعضائها ولم أسمع أحدا في هذه اللجنة اعترض كما يتم الاعتراض اليوم".
وفي حديث اذاعي شدد نحاس على "اننا نحترم الرئيس ميشال عون وسنسمع الرسالة التي سيوجهها وسنرى اذا كانت مدخلا لتعديل ما"، معتبرا ان "هناك مسؤولية تقع على من هم في المركز الاول اذ ان الموازنة لم تحل مشكلة الوضع فهي لم تأت بحلول للمشاكل الاساسية".
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