النائب العام الاوكراني يأمر بمصادرة ناقلة روسية

أمرت ​محكمة​ أوكرانية بمصادرة ​ناقلة نفط​ روسية احتُجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين ​أوكرانيا​ و​روسيا​، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس. وأصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد الإثنين قرارا بمصادرة الناقلة النفطية "نيكا سبيريت"، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام. الذي اكد ان "المحكمة صادرت ​السفينة​ المذكورة" مضيفا "فعلنا ذلك بصورة قانونية".

وكشفت شركة "التومار شيبينغ" الروسية مالكة الناقلة لوكالة إنترفاكس الروسية إن إدارتها "على تواصل مع السلطات الأوكرانية" لإيجاد حل "لمجموعة قضايا على صلة بالسفينة".

وكان ​جهاز الأمن الأوكراني​، أعلن الأسبوع الماضي أنه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقا باسم "نيما" لدى دخولها ميناء اسماعيل في منطقة اوديسا.