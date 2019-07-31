أمرت محكمة أوكرانية بمصادرة ناقلة نفط روسية احتُجزت الأسبوع الماضي لتورّطها في نزاع بحري وقع العام الماضي بين أوكرانيا وروسيا، بحسب ما أعلن المدّعي العام العسكري أناتولي ماتيوس. وأصدرت محكمة أوديسا في جنوب البلاد الإثنين قرارا بمصادرة الناقلة النفطية "نيكا سبيريت"، بحسب ما جاء في وثائق نشرها المدّعي العام. الذي اكد ان "المحكمة صادرت السفينة المذكورة" مضيفا "فعلنا ذلك بصورة قانونية".
وكشفت شركة "التومار شيبينغ" الروسية مالكة الناقلة لوكالة إنترفاكس الروسية إن إدارتها "على تواصل مع السلطات الأوكرانية" لإيجاد حل "لمجموعة قضايا على صلة بالسفينة".
وكان جهاز الأمن الأوكراني، أعلن الأسبوع الماضي أنه احتجز الناقلة الروسية المعروفة سابقا باسم "نيما" لدى دخولها ميناء اسماعيل في منطقة اوديسا.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام الاوكراني يأمر بمصادرة ناقلة روسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.