رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة: هدفي إعادة التوازن للاتحاد الأوروبي

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كرواتيا، الى إعادة التوازن إلى الإتحاد الأوروبي لتتمكن من رفع التحديات التي تنتظرها بنجاح.
وفي تصريح قبل لقاء مع رئيس الوزراء الكرواتي، أندريي بلينكوفيتش، شددت على أن "هدفي السياسي هو إعادة التوازن إلى الاتحاد الأوروبي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، البلدان الصغيرة والدول الأكبر الأعضاء الجدد والقدامى"، مشيرة الى أن "العالم يرغب أكثر بأوروبا ويحتاج إلى صوت أوروبي قوى لن يسمع إلا إذا كنا متحدين". وأكدت "أننا جميعا نعلم أننا لن نواجه التحديات إلا إذا كنا متحدين ومزدهرين".
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