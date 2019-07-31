ولاية كاليفورنيا تقرّ قانوناً لإجبار ترامب على نشر إقراراته الضريبية

أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية غافن نيوزوم قانوناً يمنع الرئيس ​دونالد ترامب​ من الترشّح، في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى ​الانتخابات الرئاسية​ إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

والقانون الذي دخل حيّز التنفيذ أمس لا يذكر صراحة اسم ترامب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغيّر هذا الواقع.

وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في حزيران ونشره حاكم الولاية على وجوب أن يقدّم كلّ مرشّح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكّن في الترشّح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في ​الولايات المتحدة​.

وسارع وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.

وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية فإنّ 17 ولاية أميركية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام. لكن بالنسبة لفريق حملة ترامب فإنّ القوانين التي أقرّتها هذه الولايات في ما خصّ أهليّة المرشّحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.