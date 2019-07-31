شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموارد الخاصة بموازنة المجلس القومى لذوى الإعاقة × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة موازنة مستقلة، وذلك وفقا للقانون الجديد، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وفيما يلى نرصد الموارد التى تتكون منها الموزانة وفقا لما جاء فى القانون:

1- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

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3- حصيلة الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة.

4- عوائد إيداع أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.

5- ينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده.

6- يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

7- يستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.