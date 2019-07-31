قصور الثقافة: كتب التنوير ومكافحة الإرهاب لها اهتمام خاص الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أكد الكاتب عبدالحافظ بخيت مدير الإدارة العامة للنشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مجلس إدارة الهيئة قام بتغيير حوالي ٧ رؤساء تحرير سلاسل مر على وجودهم ثلاث سنوات.

وقال بخيت في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قرار تعيين رؤساء التحرير الجُدد لهذه السلاسل لم ير النور، وفي انتظار انتهاء إجراءات اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة وإصدار القرارات الجديدة.

وشدد "بخيت"، على حرص مجلس الإدارة على تطبيق القانون واللوائح المنظمة، والتي تنص على أن يمر ثلاث سنوات على تولي رؤساء التحرير بحد أقصى حتى يتم تغييرهم.

وأشار بخيت إلى أن الهيئة قامت برفع موازنة الإدارة إلى ٧ مليون جنيه، مع مراعاة عدم السحب منهم لأي نشاط ثقافي آخر كما كان يحدث في الماضي، مؤكدا على أن كتب التنوير ومكافحة الإرهاب سيكون لها نصيب الأسد في المرحلة المقبلة.