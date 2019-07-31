اليوم.. نظر دعوى فصل موظف بالبنك العربي تعسفيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر دعوى "منير نبيل منير" ضد البنك العربي، لإنهاء عمله دون مبرر.

وألحق الطالب بالبنك العربي بموجب عقد عمل محدد المدة مؤرخ في 16 أغسطس 2015، وتم تجديد هذا العقد تلقائيًا وذلك في وظيفة موظف مصرفي مقابل أجر أساسي شامل قدره 19830 جنيهًا شهريًا، أي أن الطالب يعمل بالبنك العربي "المدعي عليه" أكثر من 3 سنوات ونصف.

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وبتاريخ 1 أبريل 2019، توجه الطالب لأداء عمله بالبنك إلا أن إدارة البنك منعته من الدخول وأبلغته بإنهاء خدمته دون مبرر أو سبب مشروع، وعلى إثر ذلك توجه الطالب إلى قسم العجوزة وحرر المحضر رقم 2874 / 2019 إداري العجوزة؛ لإثبات حالة المنع من أداء عمله بالبنك.

ثم في ذات التاريخ، توجه الطالب إلى مكتب عمل العجوزة أملًا في حل النزاع وديًا، إلا أن البنك أصر على موقفه التعسفي ورفض الحضور إلى مكتب العمل.

وبعد أن فشلت جميع المساعي الحميدة في عودة الطالب للعمل، وبعد أن انقضت المدة القانونية، طلب المدعي بإحالة شكواه إلى المحكمة العمالية حيث استدعى مكتب العمل ممثل صاحب العمل الذي رفض الحضور للرد على الشكوى المقدمة، الأمر الذي أصبح حتما عرض الشكوى على القضاء.