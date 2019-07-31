شكرا لقرائتكم سوريا.. مجلس الأمن يدعو للتحقيق في انتهاكات النظام بإدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت عشر دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهداف النظام السوري، للبنى التحتية المدنية في محافظة إدلب شمالي غربي سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن غوتيريش طلب بالفعل من مكتب الشؤون القانونية الخاص به مشورة قانونية بشأن لجنة التحقيق المقترحة.

وأعلنت الأمم المتحدة، مقتل أكثر من خمسمئة مدني، وتشريد ما يزيد عن أربعمئة وأربعين ألف آخرين؛ جراء غارات جوية وقصف مستمر على شمال غربي سوريا، منذ أبريل الماضي.

Advertisements

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن قصف النظام السوري، لأكثر من ثلاثة أشهر، أحدث مذبحة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأضاف الوكيل أنه لا يزال يأمل بالحصول على مزيد من الإيضاحات من روسيا بشأن استهداف المستشفيات والمدارس، رغم تقديم تفاصيل عن إحداثياتها للجانب الروسي منعا لاستهدافها.

وفي السايق ذاته، واصلت طائرات النظام وروسيا حملة القصف العنيفة على ريفي إدلب وحماة، مخلّفة عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى دمار واسع في المنازل، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام وروسيا نفذا نحو65 ألف ضربة جوية وبرية خلال ثلاثة أشهر من حملتهما العنيفة على منطقة خفض التصعيد.