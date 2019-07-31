مصادر للأخبار: أبو سليمان والقوات لن يتراجعا عن موقفهما ويتسلحان بتنفيذ القانون

شددت مصادر عبر صحيفة "الأخبار" على أن "وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ومن خلفه ​القوات​ لن يتراجعا عن موقفهما وعن تطبيق خطة ​وزارة العمل​، ويتسلحان بأنهما ينفذان ​القانون اللبناني​"، مشيرة الى أنه "في المقابل، لا يجدون من يساجلهم بالقانون".

ولفتت المصادر الى أن "الأزمة استبقت الإشكالات التي كان من المنتظر أن تتزامن مع بدء ​الحوار اللبناني الفلسطيني​ على الوثيقة الموحدة التي وضعها ​اللبنانيون​ فيما بينهم"، معتبرة أن "الخطر في الأزمة الراهنة يكمن في الوصول إلى مخرج للأزمة يكسر إرادة أبو سليمان أو إرادة الحراك المعترض في ​المخيمات​، ما ينذر بحتمية الصدام".