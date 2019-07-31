شددت مصادر عبر صحيفة "الأخبار" على أن "وزير العمل كميل أبو سليمان ومن خلفه القوات لن يتراجعا عن موقفهما وعن تطبيق خطة وزارة العمل، ويتسلحان بأنهما ينفذان القانون اللبناني"، مشيرة الى أنه "في المقابل، لا يجدون من يساجلهم بالقانون".
ولفتت المصادر الى أن "الأزمة استبقت الإشكالات التي كان من المنتظر أن تتزامن مع بدء الحوار اللبناني الفلسطيني على الوثيقة الموحدة التي وضعها اللبنانيون فيما بينهم"، معتبرة أن "الخطر في الأزمة الراهنة يكمن في الوصول إلى مخرج للأزمة يكسر إرادة أبو سليمان أو إرادة الحراك المعترض في المخيمات، ما ينذر بحتمية الصدام".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للأخبار: أبو سليمان والقوات لن يتراجعا عن موقفهما ويتسلحان بتنفيذ القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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