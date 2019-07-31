مصادر للأخبار: الحريري لن يدعو لجلسة دون اتفاق مسبق على معالجة قضية البساتين

نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مطلعة على موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، اشارتها الى أن "الحريري لن يدعو إلى جلسة ل​مجلس الوزراء​ من دون اتفاق مسبق على كيفية معالجة قضية البساتين"، موضحة أن "الحريري يراعي في ذلك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ الذي يخشى من خديعة ما في مجلس الوزراء، إذا جرى التصويت على إحالة جريمة البساتين على ​المجلس العدلي​".

ولفتت الى أن "جنبلاط يرى أن غياب وزير واحد، من الفريق الذي يُعلن دعمه له، سيؤدي إلى إحالة الملف على المجلس العدلي، وهو ما يعتبره هزيمة سياسية كبرى".