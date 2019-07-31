مصادر للأخبار: الحريري لن يدعو لجلسة دون اتفاق مسبق على معالجة قضية البساتين

نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر مطلعة على موقف رئيس الحكومة سعد الحريري، اشارتها الى أن "الحريري لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء من دون اتفاق مسبق على كيفية معالجة قضية البساتين"، موضحة أن "الحريري يراعي في ذلك رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط الذي يخشى من خديعة ما في مجلس الوزراء، إذا جرى التصويت على إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي".
ولفتت الى أن "جنبلاط يرى أن غياب وزير واحد، من الفريق الذي يُعلن دعمه له، سيؤدي إلى إحالة الملف على المجلس العدلي، وهو ما يعتبره هزيمة سياسية كبرى".
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