الجيش الكوري الجنوبي: بيونغ يانغ أطلقت صاروخين بالستيين اجتازا مسافة 250 كلم

أعلن مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس أنّ المقذوفين اللذين أطلقتهما ​كوريا الشمالية​ باتجاه بحر اليابان فجر الأربعاء كانا صاروخين بالستيين حلّقا على علو 30 كلم لمسافة 250 كلم قبل أن يسقطا في البحر.

وذكر المسؤول في رئاسة الأركان إن الصاروخين "حلّقا لمسافة حوالى 250 كلم على ارتفاع 30 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق"، الاسم الذي يطلقه الكوريون الجنوبيون على بحر اليابان، وكشف أنّ الصاروخين أطلقا فجراً من منطقة تقع قرب وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مشيراً إلى أنّه يتوقّع "عمليات إطلاق أخرى محتملة".

ويأتي إطلاق هذين الصاروخين بعد ستة أيام من إطلاق ​بيونغ يانغ​ صاروخين تحذيراً لسيول من مغبة المضي قدماً في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.