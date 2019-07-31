ظريف بحث مع مسؤول صيني بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه مسؤول العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، بآفاق العلاقات الثنائية بين إيران والصين في جميع المجالات، لا سيما اجتماعات القمة بین رئيسي البلدين في السنوات الأخيرة.
كما بحثا بالرؤية الإستراتيجيّة المشتركة للبلدين حول التطورات في النظام الدولي، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا الثنائيّة والإقليميّة والدوليّة.
وكان المسؤول الصيني قد التقى كلًّا من النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي.
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