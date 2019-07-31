توقيف 16 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية غرب الجزائر

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ​خفر السواحل​ الجزائري إعترض 16 شخصاً من جنسيات أفريقية مختلفة، انطلقوا على متن زورق سياحي من ميناء رأس فلكون التابع لمحافظة وهران الجزائرية إلى ​إسبانيا​. وسيمثل المهاجرون الأفارقة أمام ​القضاء​ الجزائري بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم من قبل الحرس الوطني الجزائري.

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