كوريا الشمالية تطلق "مقذوفات عديدة غير محددة"

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سيول: أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء "مقذوفات عديدة غير محدّدة"، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، في تطور يأتي بعيد أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخين تحذيراً لسيول من مغبة المضي في خطتها إجراء تدريبات عسكرية مع الولايات المتحدة.

وقالت يونهاب نقلاً عن رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إنّه "تم إطلاق المقذوفات من شبه جزيرة هودو في مقاطعة هامغيونغ الجنوبية على الساحل الشرقي للبلاد".

