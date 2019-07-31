شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتصدى لظاهرة انتشار الأدوية "الوهمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد العقاد، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض المنتجات الصحية الوهمية، وذلك عبر بعض القنوات الفضائية، دون ترخيص من وزارة الصحة، بزعم علاجها للعديد من الأمراض وفى حقيقة الأمر هذه المنتجات ضارة بالصحة ولا يعلم أحد مصدرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التصدى لهذه المنتجات الوهمية، قبل أن تكون سببا فى إصابة بعض المواطنين بالأمراض الخطيرة، خاصة وأن هذه الادوية تتضمن وصفات طبية خاطئة، أغلبها مغشوش أو منتهى الصلاحية او مصنع تحت بير السلم دون رقابة حقيقة من وزارة الصحة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على المنتجات التى يتم الإعلان عنها فى مختل وسائل الإعلام، وتغليظ العقوبة على كل من يقوم بالإعلان عن مثل هذه المنتجات الضارة، او المحطات التى تقوم بالإعلان عن منتجات وهمية.

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