شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الإعلان عن منتجات صحية بدون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، من التشريعات الهامة التى أقرها مجلس النواب الحالى، للحفاظ على صحة المواطن وحمايته من أضرار المنتجات الصحية غير المصرح بتداولها والمنتجات منتهية الصلاحية.

وفى هذا الصدد، تضمن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية عقوبات رادعة لمواجهة الإعلانات المضللة والغش، جاءت كالتالى:

* الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة.

* السجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.

* يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة.

* مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.

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ويتضمن القانون بعض الإجراءات والضوابط، كالتالى:

* يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.

* تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية.

* تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.

* للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخصة.

* يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.